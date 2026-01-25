Rimini si trasforma durante il Carnevale, che si svolge dal centro alla zona mare. Tra maschere, carri e eventi, la città offre un’atmosfera festosa e coinvolgente. La tradizione carnevalesca prende vita già dalla fine di gennaio, coinvolgendo residenti e visitatori in iniziative pensate per tutta la famiglia. Un’occasione per scoprire le tradizioni locali e vivere un periodo di allegria e cultura.

Maschere, coriandoli e tanto divertimento: Rimini entra nel clima del Carnevale già dalla fine di gennaio. Un calendario fitto di appuntamenti che fino al 17 febbraio coinvolge centro storico, quartieri e località balneari, dando vita a una festa diffusa pensata per famiglie, bambini e turisti. Fulcro delle celebrazioni è ColorCoriandolo, giunto alla sua 24esima edizione, in programma nel centro storico. A fare da scenografia, da venerdì 30, torna la Giostra francese in piazza Cavour. Il programma entra poi nel vivo domenica 15 febbraio, quando le vie del centro saranno attraversate da una parata itinerante guidata da musicisti e artisti internazionali, pronti a portare la musica in ogni angolo del centro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Rimini si maschera con il Carnevale diffuso dal centro al mare

Sfilata in maschera con Samira, a Santarcangelo c'è il Carnevale. In agenda anche Clorophilla e Rimini AntiquaA Santarcangelo, il Carnevale si presenta con la sfilata in maschera di Samira, un appuntamento tradizionale che anima il centro storico.

La città si prepara al carnevale: dal 30 gennaio un mese di eventi tra centro storico, quartieri e mareRimini si avvicina al Carnevale, con un calendario di eventi che si svolgerà dal 30 gennaio per tutto il mese.

