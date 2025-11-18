Natale a Bergamo | dal 24 novembre luci mercatini e magia per le vie della città

🔊 Ascolta la notizia

LE INIZIATIVE. Bergamo si illumina per il Natale 2025: luci, mercatini, ruota panoramica e iniziative culturali animano centro e borghi, unendo magia, arte e commercio di vicinato. Le iniziative del Distretto urbano del commercio. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

