Giannis Antetokounmpo | Resterei ai Bucks solo per vincere il titolo non solo per i playoff

Nell’ultima intervista, Giannis Antetokounmpo ha ribadito che restare ai Milwaukee Bucks dipende solo dalla possibilità di vincere il titolo. Il suo nome è al centro dell’attenzione in vista dei playoff, ma il giocatore ha chiarito che non si accontenta di partecipare: vuole portare a casa il trofeo. Se non arriverà il successo, potrebbe anche cambiare squadra. La decisione finale dipenderà da come andrà questa fase decisiva della stagione NBA.

Nel momento cruciale della stagione NBA l’attenzione si concentra sul futuro di giannis antetokounmpo con i milwaukee bucks. A poche ore dalla trade deadline, il due volte MVP ha chiarito le condizioni per un possibile proseguimento dell’avventura in Wisconsin, mettendo al centro la capacità della franchigia di competere per il titolo. La voce di una possibilità concreta di rimanere è legata a una squadra in grado di lottare per l’anello: “se resterei il prossimo anno” con “la possibilità di giocare con un gruppo che possa lottare per il titolo? Oh sì, al mille per cento. Un milione per cento”, ha dichiarato il 31enne greco. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

I Miami Heat stanno cercando di rafforzare la squadra in vista della prossima stagione NBA.

Giannis Antetokounmpo dei Milwaukee Bucks si è nuovamente infortunato al polpaccio durante la partita contro Denver, che ha concluso senza completare.

