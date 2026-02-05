Bucks pronti a rimandare la questione Giannis Antetokounmpo all' offseason

I Milwaukee Bucks vogliono tenere Giannis Antetokounmpo oltre questa stagione. La società ha già fatto sapere di non voler rinunciare al suo talento e potrebbe rimandare ogni decisione sulla sua posizione all’offseason. La notizia circola tra i fan e gli addetti ai lavori, che aspettano di capire se il futuro del greco si svolgerà ancora in Wisconsin.

Lgghi segnali in corso indicano una volontà chiara da parte dei Milwaukee Bucks di trattenere giannis antetokounmpo oltre la scadenza prevista, nonostante le indiscrezioni provenienti dal mercato e le numerose speculazioni delle settimane recenti. Il quadro resta fluido: l’attenzione è centrata sulla gestione dell’asset principale della squadra senza che alcuna pressione esterna spinga verso una cessione immediata, con i dirigenti che monitorano attentamente ogni possibile scenario di scambio. Secondo quanto emerge, i bucks non sembrano predisposti a cedere il volto della franchigia con decisioni affrettate, mantenendo apertura al dialogo ma mantenendo l’obiettivo di conservare Giannis sul lungo periodo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Bucks pronti a rimandare la questione Giannis Antetokounmpo all'offseason Approfondimenti su Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo: Resterei ai Bucks solo per vincere il titolo, non solo per i playoff Nell’ultima intervista, Giannis Antetokounmpo ha ribadito che restare ai Milwaukee Bucks dipende solo dalla possibilità di vincere il titolo. Miami Heat fuori corsa per Giannis Antetokounmpo I Miami Heat stanno cercando di rafforzare la squadra in vista della prossima stagione NBA. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Draymond Green si è presentato davanti ai microfoni e ha parlato con una sincerità che ha gelato la sala. Non sono più solo rumors: la trattativa per portare Giannis Antetokounmpo nella Baia è entrata nella fase decisiva e Draymond sa di essere il pezzo sacri facebook Lo spazio salariale liberato dai Timberwolves fa pensare al movimento imminente per una stella: Ja Morant... o Giannis Antetokounmpo #NbaTipo x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.