Gianmarco Garofoli paura alle Canarie | il ciclica investito durante un allenamento

Gianmarco Garofoli, giovane ciclista italiano, è stato investito mentre si allenava alle Canarie. L'incidente ha rischiato di causargli gravi conseguenze, ma fortunatamente se l’è cavata con ferite lievi. Ora si trova sotto osservazione, mentre i suoi familiari e il team aspettano aggiornamenti sulle sue condizioni.

Gianmarco Garofoli, giovane talento del talento italiano classe 2002, è stato protagonista suo malgrado negli ultimi giorni di un episodio che ha messo regiamente a rischio la sua incolumità fisica. Il corridore della Soudal-Quick-Step. infatti, durante una normale uscita d’allenamento è stato investito da un automobilista mentre si stava allenando sul Teide, a Tenerife. Durante una sessione di allenamento in salita sulle strade delle Canarie, Garofoli è stato travolto da un’auto che procedeva a oltre 100kmh. Nonostante indossasse un abbigliamento altamente visibile, il veicolo che lo ha colpito non ha né rallentato né tanto meno cambiato traiettoria.🔗 Leggi su Sportface.it

