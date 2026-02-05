Gianmarco Garofoli investito in allenamento a Tenerife | Ho rischiato di non essere più qui

Durante un allenamento a Tenerife, Gianmarco Garofoli è stato investito da un veicolo. L’atleta ha raccontato di aver rischiato di non essere più qui, un episodio che lo ha colpito profondamente. Ora si trova a riflettere su quanto successo e sul rischio che si corre anche durante le semplici sessioni di allenamento.

Un episodio grave riaccende i riflettori sulla sicurezza dei ciclisti in strada. Gianmarco Garofoli, atleta marchigiano in forza alla Soudal Quick-Step, è stato investito durante un allenamento da un’automobile che viaggiava oltre i 100 kmh. L’accaduto, raccontato dall’omonimo corridore sui social, è stato oggetto di riflessione sul valore della prudenza e sulla vulnerabilità degli sportivi durante la pratica agonistica all’aperto. Garofoli era in allenamento sul Teide, a Tenerife, quando è stato colpito dall’auto nonostante fosse visibile con smanicato giallo fluo e luce posteriore lampeggiante. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Garofoli si trova alle Canarie per allenarsi, ma l’esperienza che ha vissuto è ancora fresca.

Gianmarco Garofoli, ciclista professionista della Soudal-Quick Step, è stato investito da un’auto a oltre 100 kmh.

