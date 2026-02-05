Ciclismo Gianmarco Garofoli investito in allenamento a Tenerife | Ho rischiato di non essere più qui

Gianmarco Garofoli è stato investito mentre era in allenamento a Tenerife. L’incidente gli ha fatto rischiare di perdere la vita, e lui stesso dice di aver avuto paura di non essere più qui. L’episodio mette ancora sotto i riflettori i pericoli che i ciclisti affrontano ogni giorno sulle strade.

Grande paura e tanta amarezza per Gianmarco Garofoli, protagonista suo malgrado di un episodio che riaccende i riflettori sulla sicurezza dei ciclisti in strada. Il corridore marchigiano della Soudal Quick-Step, reduce dall’AlUla Tour e attualmente in ritiro sul Teide, a Tenerife, è stato investito durante un allenamento da un’auto lanciata a oltre 100 kmh. A raccontare l’accaduto è stato lo stesso atleta, con un lungo messaggio sui social, nel quale emergono shock, rabbia e consapevolezza di quanto tutto sarebbe potuto finire nel peggiore dei modi. “Oggi faccio fatica a trovare le parole “, scrive Garofoli, spiegando di essere stato colpito “ con lo specchietto e con la parte anteriore dell’auto ” da un veicolo che sopraggiungeva da dietro ad altissima velocità. 🔗 Leggi su Oasport.it

