Garofoli si trova alle Canarie per allenarsi, ma l'esperienza che ha vissuto è ancora fresca. Il 23enne marchigiano della Soudal-Quick Step ha raccontato di essere stato investito da un pirata della strada a oltre 100 all'ora. Per fortuna, è uscito illeso, ma l'incidente gli ha fatto capire quanto possa essere pericoloso pedalare in quelle zone. "Ho rischiato la vita, ma sono grato di essere ancora qui", ha detto.

Grande spavento per Gianmarco Garofoli, il 23enne marchigiano della Soudal-Quick Step che è stato investito da un pirata della strada a 100 all’ora mentre si stava allenando a Tenerife, Isole Canarie. Lo ha raccontato lui stesso su Instagram: “Oggi faccio fatica a trovare le parole. Queste foto raccontano un momento che mi ha segnato più di quanto riesca a spiegare. Sono stato investito da un pirata della strada: arrivava da dietro, a tutta velocità, oltre i 100 kmh, ben oltre il limite. Ero perfettamente visibile: indossavo uno smanicato giallo fluo e avevo la luce rossa posteriore lampeggiante accesa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Garofoli, che spavento: “Un pirata mi ha investito a 100 all’ora alle Canarie, ho rischiato la vita”

Approfondimenti su Garofoli Canarie

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Garofoli Canarie

Il 23enne marchigiano della Soudal-Quick Step si sta allenando a Tenerife: Grato per esserci ancora…Il 23enne marchigiano della Soudal-Quick Step si sta allenando a Tenerife: Grato per esserci ancora… ... gazzetta.it

Gianmarco Garofoli sotto shock, investito da un’auto a 100km/h: Dentro di me qualcosa si è rottoLa drammatica testimonianza di Ganmarco Garofoli, ciclista professionista della Soudal-Quick Step che è stato investito da un'auto-pirata a tutta velocità ... fanpage.it

