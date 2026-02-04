Gianmarco Garofoli sotto shock investito da un'auto a 100km h | Dentro di me qualcosa si è rotto

Gianmarco Garofoli, ciclista professionista della Soudal-Quick Step, è stato investito da un’auto a oltre 100 kmh. L’incidente lo ha lasciato sotto shock, con lui che racconta di aver sentito come se qualcosa dentro di sé si fosse rotto. La sua testimonianza è cruenta, e ora si trova in ospedale, in attesa di capire l’entità delle ferite e se ci saranno conseguenze a lungo termine.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.