Gianmarco Garofoli sotto shock investito da un'auto a 100km h | Dentro di me qualcosa si è rotto
Gianmarco Garofoli, ciclista professionista della Soudal-Quick Step, è stato investito da un’auto a oltre 100 kmh. L’incidente lo ha lasciato sotto shock, con lui che racconta di aver sentito come se qualcosa dentro di sé si fosse rotto. La sua testimonianza è cruenta, e ora si trova in ospedale, in attesa di capire l’entità delle ferite e se ci saranno conseguenze a lungo termine.
La drammatica testimonianza di Ganmarco Garofoli, ciclista professionista della Soudal-Quick Step che è stato investito da un'auto-pirata a tutta velocità. "Mi ha lasciato sull'asfalto, senza fermarsi. Come se la mia vita valesse nulla".🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Gianmarco Garofoli
Las Vegas amara per Leclerc, la sua Ferrari si ferma all’improvviso durante le FP2: “Si è rotto qualcosa”
Biologo morso in testa da uno squalo delle Galapagos: “È come essere investito da un’auto”
Ultime notizie su Gianmarco Garofoli
