Gianfranco Fini non si sente un traditore | Tra me e Berlusconi una frattura politica

Gianfranco Fini respinge le accuse di tradimento e dice di non sentirsi un traditore. A chi gli chiede se ci siano ancora fratture con Berlusconi, risponde che tra loro c’è solo una differenza politica, ma niente di più. Fini critica anche Salvini, definendo la sua comunicazione superficiale e poco approfondita. Aggiunge che il paragone tra lui e Vannacci non regge, sottolineando di essere molto più distante da certe posizioni.

«La cifra della comunicazione di Salvini è sempre stata la superficialità, l’approssimazione. Parla di tanti argomenti senza quasi mai approfondire. Il paragone tra me e Vannacci non sta minimamente in piedi». In un’intervista al Corriere della Sera Gianfranco Fini, ex presidente della Camera e di An, si difende dall’etichetta di “traditore” come il generale affibbiatagli dal leader della Lega. «Io non me ne sono andato dal Pdl che avevo contribuito a fondare. Sono stato dichiarato ‘incompatibile’ da Berlusconi, che in diretta tv mi disse che se volevo ‘far politica’, cioè esprimere le mie opinioni non sempre collimanti con le sue, dovevo dimettermi da presidente della Camera» aggiunge.🔗 Leggi su Open.online

Diciassette anni dopo l'ultima partecipazione, Gianfranco Fini è tornato ad Atreju, l'evento di Fratelli d’Italia ai giardini di Castel Sant’Angelo.

Fini respinge con durezza il paragone con Vannacci.

Gianfranco Fini - Fini giustifica i mezzi | Politigram Podcast

Argomenti discussi: Giorgia leader mondiale tiene testa pure a Trump. Voterò Sì sulla Giustizia; Fini: Io traditore come Vannacci? Assurdo, Salvini parla senza sapere. Loro due spregiudicati, hanno agito per interesse; IL GIUDICE È NATURALE SE È SEPARATO DAL PM; Se Giorgia Meloni prende le distanze dal fascismo.

