La crisi umana e politica la condanna giudiziaria e l’abbraccio di Atreju | cosa fa oggi Gianfranco Fini

Diciassette anni dopo l'ultima partecipazione, Gianfranco Fini è tornato ad Atreju, l'evento di Fratelli d’Italia ai giardini di Castel Sant’Angelo. Un ritorno che si inserisce in un contesto complesso, segnato da crisi umana e politica, condanne giudiziarie e riflessioni sul suo ruolo attuale.

Diciassette anni dopo l’ultima volta, Gianfranco Fini è tornato ad Atreju, la festa di Fratelli d’Italia che si tiene ai giardini di Castel Sant’Angelo a Roma. Un ritorno carico di emozioni e significati per l’ex presidente di Alleanza Nazionale, che sul palco ha incontrato Francesco Rutelli per rivivere la storica sfida elettorale del 1993, quando si contesero la poltrona di sindaco della Capitale. Davanti a cinquecento persone, Fini ha definito il momento “un ritorno a casa”, pronunciando parole che hanno fatto scalpore. Quando gli hanno chiesto se si riconosce nel centrodestra attuale, la sua risposta è stata netta: “Sì”. 🔗 Leggi su Cultweb.it