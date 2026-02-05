La polizia ha arrestato alcuni giovani coinvolti in una rissa violenta a Torino, definita dai giudici come una

Il giudice parla di «guerriglia urbana», di azione «evidentemente preordinata e organizzata». Ma le misure cautelari raccontano altro. È questo lo scarto che emerge dalle ordinanze firmate dal gip Irene Giani sugli scontri del 31 gennaio a Torino, durante il corteo pro Askatasuna. Secondo il giudice, quanto accaduto in città non è stato frutto di improvvisazione, ma il risultato di una strategia precisa messa in atto da una frangia dei manifestanti. Una guerriglia urbana, appunto, culminata anche nella «brutale aggressione» a una troupe Rai. Ma all'esito delle udienze di convalida, due dei tre arrestati sono tornati in libertà. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Per i giudici è stata "brutale aggressione". Ma poi scarcerano i picchiatori di Torino

