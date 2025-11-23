Quei picchiatori verbali del governo Usa

Cms.ilmanifesto.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Stai zitta porcellina!», quel «Quiet Piggy!» con cui Donald Trump ha apostrofato la scorsa settimana Catherine Lucey, la corrispondente di Bloomberg News a bordo dell’Air Force One in risposta ad . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

quei picchiatori verbali del governo usa

