Quei picchiatori verbali del governo Usa
«Stai zitta porcellina!», quel «Quiet Piggy!» con cui Donald Trump ha apostrofato la scorsa settimana Catherine Lucey, la corrispondente di Bloomberg News a bordo dell’Air Force One in risposta ad . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Scopri altri approfondimenti
A ecco... Nel 1986 La Stampa titolava “Nove mesi senza condizionale per i tre giovani picchiatori” del Fronte della Gioventù (MSI). Uno di loro era Agostino Ghiglia, oggi membro del Garante Privacy, protagonista dell’inchiesta di Report sulla visita alla sede di - facebook.com Vai su Facebook