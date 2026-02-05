Ghali | So che un mio pensiero non può essere espresso so anche che un mio silenzio fa rumore

Ghali si fa notare per il suo silenzio durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Il cantante, presente all’evento, ha scelto di non parlare né esibirsi, lasciando che il suo silenzio parlasse più di mille parole. La sua assenza ha scatenato reazioni e polemiche sui social, mentre lui spiega di sapere che un suo pensiero può essere espresso anche senza parole. Alla fine, Ghali evidenzia che anche il silenzio può fare rumore.

**Ghali al centro della polemica per il suo silenzio alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Il rapper, ormai da tempo protagonista di dibattiti, ha pubblicato un breve testo in cui si esprime sull’incidenza del suo pensiero in un contesto politico e artistico sempre più delicato.** A pochi passi da una cerimonia che dovrebbe rappresentare il cuore dell’Italia nel mondo, il rapper Ghali è stato protagonista di un dibattito intenso, non tanto per la sua presenza, quanto per il silenzio che, secondo molti, avrebbe dovuto essere più forte. La sua partecipazione alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina, prevista per domani, 6 febbraio, ha innescato una serie di reazioni, critiche, ma soprattutto un’attenzione particolare verso il modo in cui l’artista ha deciso di affrontare la sua posizione politica.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il ministro Abodi ha confermato la presenza di Ghali alla cerimonia di apertura dei Giochi di Milano-Cortina, sottolineando che l’evento si focalizza sul rispetto dello sport.

