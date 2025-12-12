Andrea Sempio commenta con cinismo la consulenza sulla presenza del suo DNA sul corpo di Chiara Poggi, ipotizzando un collegamento genealogico antico. La dichiarazione riflette lo scetticismo dell’uomo riguardo alle interpretazioni fornite dagli esperti, sottolineando il suo timore che le conclusioni possano essere manipolate per creare un’immagine distorta.

La consulenza della dottoressa Albani non ha sorpreso Andrea Sempio. «In buona sostanza ha confermato quello che anche i miei consulenti mi ripetevano da mesi. Sono però molto. Leggo.it

Garlasco, Andrea Sempio: «Il mio Dna su Chiara Poggi? Può essere un mio parente di 500 anni fa. Ora tenteranno di creare un mostro» - «In buona sostanza ha confermato quello che anche i miei consulenti mi ripetevano da mesi. leggo.it

Andrea Sempio Analizza la Perizia Albani nel Caso di Chiara Poggi: Tutti i Dettagli e le Implicazioni - Sempio esprime la sua soddisfazione per l'analisi dettagliata condotta dall'esperto Albani, giudicandola un passo fondamentale nel processo relativo al caso di Chiara Poggi. notizie.it

Delitto Garlasco, l'arrivo di Andrea Sempio alla clinica Genomica di Roma - facebook.com facebook

Delitto di Garlasco, Andrea Sempio oggi a Roma. Il consulente: “Presenteremo due relazioni”. #lapresse #cronaca #sempio Leggi qui la notizia : lapresse.it/cronaca/2025/1… x.com