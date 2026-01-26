Il ministro Abodi ha confermato la presenza di Ghali alla cerimonia di apertura dei Giochi di Milano-Cortina, sottolineando che l’evento si focalizza sul rispetto dello sport. Secondo le sue parole, il rapper non esprimerà il suo pensiero sul palco, mantenendo l’attenzione sull’importanza dell’evento sportivo. La partecipazione di Ghali evidenzia l’attenzione alla varietà culturale senza alterare il carattere istituzionale della cerimonia.

(Adnkronos) – Ghali parteciperà alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina. “Le caratteristiche della cerimonia di apertura sono baricentriche sul rispetto dello sport” ha detto il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. “Questo azzera i rischi di libera interpretazione. La scelta degli artisti si associa anche alla scelta delle performance, sicuramente su quel palcoscenico, al di là del vissuto di ogni artista, non ci saranno equivoci sull’indirizzo di carattere ideale, culturale e anche etico”. L’artista di origini tunisine, si esibì a Sanremo nel 2024, lanciando l’appello ‘Stop al genocidio’. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Milano-Cortina, Abodi: “Ghali a cerimonia? Il suo pensiero non sarà espresso sul palco”

Approfondimenti su milano cortina

Ghali sarà tra i protagonisti della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, prevista il 6 febbraio a San Siro.

Durante la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Milano-Cortina, Ghali non esprimerà il suo pensiero sul genocidio di Gaza, suscitando polemiche e discussioni sulla censura preventiva.

Ultime notizie su milano cortina

