Ghali attacca l' inaugurazione dei Giochi | Non potrò cantare l' inno nessuno spazio per l' arabo

Ghali torna a far parlare di sé con un post su Instagram. Il rapper ha criticato duramente l’inaugurazione dei Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina, dicendo che non potrà cantare l’inno e che non c’è spazio per l’arabo. La sua presa di posizione ha riacceso le polemiche, dopo le accuse della Lega e le dichiarazioni del ministro dello Sport, Andrea Abodi, nei giorni scorsi. La discussione resta aperta e il caso continua a dividere.

Un post su Instagram pubblicato da Ghali fa riesplodere la polemica sulla sua partecipazione alla cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 dopo gli attacchi della Lega e le parole dei giorni scorsi del ministro dello Sport, Andrea Abodi. Il rapper milanese dichiara infatti di essere a conoscenza del motivo per cui non è stato incluso nell’esecuzione dell’inno italiano nello show in programma venerdì 5 febbraio allo Stadio Giuseppe Meazza in San Siro. “Lo so. So quando una voce viene accettata. So quando viene corretta. So quando diventa di troppo. So perché vogliono uno come me. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ghali attacca l'inaugurazione dei Giochi: "Non potrò cantare l'inno, nessuno spazio per l'arabo” Approfondimenti su Ghali Milano Cortina2026 Giochi invernali, Ghali: “Alla cerimonia non potrò cantare l’inno. E non c’era spazio per la lingua araba” Alla vigilia della cerimonia di apertura dei Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina, Ghali ha annunciato di non poter cantare l’inno. Olimpiadi, Ghali: «Alla cerimonia non potrò cantare l'inno, l'arabo era di troppo. È tutto un gran teatro» Prima dell'inaugurazione delle Olimpiadi di Milano, Ghali ha deciso di parlare sui social. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Ghali Milano Cortina2026 Argomenti discussi: Ghali alla cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi: dalla Lega al Ministro Abodi tutti contro di lui (anche se lui non ha ancora detto nulla...); Il ministro Abodi (e le Comunità ebraiche) avvisano Ghali e il Comitato olimpico: niente frasi sulla Palestina alla cerimonia d’apertura; Ghali ospite sul palco: Ma non parla di politica. E c’è chi urla alla censura; Olimpiadi Milano Cortina, offerta 'prendi 2 paghi uno': come funziona. Ghali attacca l'inaugurazione dei Giochi: Non potrò cantare l'inno, nessuno spazio per l'araboIl rapper, atteso domani sera per un’esibizione alla cerimonia di apertura dei Giochi, ha deciso di rivolgersi con un post sui social in tre lingue ... ilgiornale.it Ghali: So perché non ho più potuto cantare l’inno d’ItaliaIl conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli. Venerdì 6 febbraio alle 20 allo stadio San Siro di Milano andrà in scena la cerimonia di inaugurazione dei Giochi Olimpici, uno degli eventi più attesi d ... rockol.it Ghali quando erano davvero in pochi ad esporsi disse dal palco di Sanremo “stop al genocidio”. Oggi viene attaccato preventivamente. Vogliono intimorirlo affinché non pronunci parole simili quando sarà alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-C facebook Polemiche per presenza Ghali a cerimonia apertura Milano-Cortina, Lega attacca: “No a Pro-Pal odiatore di Israele”, M5S: “No a censura” x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.