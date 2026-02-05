Ghali denuncia di essere stato escluso dall’inno italiano durante l’inaugurazione delle Olimpiadi invernali di Milano e Cortina. Il rapper spiega di conoscere le ragioni di questa scelta e riprende la polemica scatenata dagli attacchi della Lega e dalle dichiarazioni del ministro dello Sport. La vicenda alimenta il dibattito sulla rappresentanza e le scelte culturali nella manifestazione olimpica.

Ghali riaccende la polemica sulla sua partecipazione alla cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina dopo gli attacchi della Lega e le parole dei giorni scorsi del ministro dello Sport Andrea Abodi e afferma di sapere perché non è stato incluso nell’esecuzione dell’inno di Mameli nello show in programma venerdì allo Stadio di San Siro. Il post su Instagram del rapper. “Lo so. So quando una voce viene accettata. So quando viene corretta. So quando diventa di troppo. So perché vogliono uno come me. So anche perché non mi vorrebbero. So perché mi hanno invitato. So anche perché non ho più potuto cantare l’inno d’Italia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Olimpiadi 2026, Ghali denuncia: “Escluso dall’inno italiano e so perché”

Ghali spiega perché ha smesso di cantare l’inno nazionale.

A poche ore dall’inizio delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, Ghali rompe il silenzio e spiega perché non ha più potuto cantare l’Inno d’Italia.

Ghali, la denuncia social scuote Milano-Cortina: So perché non mi fanno cantare l'inno...MILANO - Venerdì 6 gennaio si terrà a San Siro la cerimonia di apertura dei Giochi Invernali di Milano-Cortina. Tra i catanti che si esibiranno ci sono Laura Pausini, Mariah Carey, Andrea Bocelli e Gh ... tuttosport.com

Ghali sui social ad un giorno dall'esibizione alle Olimpiadi: «So perché non ho più potuto cantare l’Inno d’Italia. La lingua araba all’ultimo era di troppo»MILANO CORTINA - «So perché mi hanno invitato. So anche perché non ho più potuto cantare l’Inno d’Italia. So perché mi hanno proposto di ... ilgazzettino.it

