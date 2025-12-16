CANALE 5 PUNTA SU SAL DA VINCI | IL GRANDE EVENTO CON TANTI VOLTI NOTISSIMI

Mercoledì 17 dicembre, in prima serata su Canale 5, si terrà il grande concerto evento “Sal Da Vinci – Stasera…che sera!”, un appuntamento imperdibile con uno dei cantanti più amati del panorama musicale italiano. Una serata ricca di musica, emozioni e ospiti speciali, dedicata a celebrare il talento e la carriera di Sal Da Vinci.

Mercoledì 17 dicembre, in  prima serata  su  Canale 5, va in onda “ Sal Da Vinci – Stasera.che sera! ”, il grande concerto evento con  Sal Da Vinci. Una festa per i suoi oltre quarant’anni di carriera – tra teatro, concerti e tv – e un grande omaggio alla città di Napoli. Una serata speciale per celebrare l’artista partenopeo che, per l’occasione, sale per la prima volta sul palco di un luogo simbolo del capoluogo campano: Piazza del Plebiscito. Insieme a Sal Da Vinci, tra nuove hit e classici della canzone italiana e napoletana, si esibiscono ospiti eccezionali: tra questi Renato Zero, Gigi D’Alessio, Paolo Bonolis, Serena Brancale, Raf, Fausto Leali, Clementino, Martina Stella e Fabio Esposito, Federica Abbate, Francesco Da Vinci e tante altre sorprese. Bubinoblog

