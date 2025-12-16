Mercoledì 17 dicembre, in prima serata su Canale 5, si terrà il grande concerto evento “Sal Da Vinci – Stasera…che sera!”, un appuntamento imperdibile con uno dei cantanti più amati del panorama musicale italiano. Una serata ricca di musica, emozioni e ospiti speciali, dedicata a celebrare il talento e la carriera di Sal Da Vinci.

© Bubinoblog - CANALE 5 PUNTA SU SAL DA VINCI: IL GRANDE EVENTO CON TANTI VOLTI NOTISSIMI

Mercoledì 17 dicembre, in prima serata su Canale 5, va in onda “ Sal Da Vinci – Stasera.che sera! ”, il grande concerto evento con Sal Da Vinci. Una festa per i suoi oltre quarant’anni di carriera – tra teatro, concerti e tv – e un grande omaggio alla città di Napoli. Una serata speciale per celebrare l’artista partenopeo che, per l’occasione, sale per la prima volta sul palco di un luogo simbolo del capoluogo campano: Piazza del Plebiscito. Insieme a Sal Da Vinci, tra nuove hit e classici della canzone italiana e napoletana, si esibiscono ospiti eccezionali: tra questi Renato Zero, Gigi D’Alessio, Paolo Bonolis, Serena Brancale, Raf, Fausto Leali, Clementino, Martina Stella e Fabio Esposito, Federica Abbate, Francesco Da Vinci e tante altre sorprese. Bubinoblog

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Ilary va dal dentista Iscriviti al canale per il video completo shorts

Video Ilary va dal dentista Iscriviti al canale per il video completo shorts Video Ilary va dal dentista Iscriviti al canale per il video completo shorts

«Sal Da Vinci - Stasera... che sera!»: un concerto evento per gli oltre quarant'anni di carriera - ”, il grande concerto evento con ... msn.com