THE TRAITORS | LA RAI PUNTA SUI REALITY VIP E APPROFITTA DELLA CRISI DEL GF

La Rai torna a puntare sui reality vip e lo fa con “The Traitors”, il fenomeno di questa stagione tv che ha fatto sembrare il Grande Fratello un programma non superato, di più. Andiamo con ordine. Fremantle, società di produzione del reality presentato da Alessia Marcuzzi, ha proposto a Rai2 la trasmissione in chiaro di “The Traitors”. Il tutto avverrà nella prima serata di primavera. Un test che anticipa il reale progetto, ovvero produrre la seconda stagione del format direttamente per la Tv di Stato. Con un GF in crisi nera di ascolti e identità – l’edizione vip è slittata al prossimo autunno per il caso Signorini-Corona – e un’Isola dei Famosi che non se la passa meglio, come reality, oltre al confermato successo di Temptation Island, si è distinto solo quello con la Marcuzzi. 🔗 Leggi su Bubinoblog

