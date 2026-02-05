Genoa-Napoli De Rossi | Loro i migliori ma il Ferraris è un fortino Amorim? Sarà il nostro play

Daniele De Rossi si prepara ad affrontare il suo primo grande match da allenatore del Genoa. A poche ore dal fischio d’inizio contro il Napoli, il tecnico ha parlato della squadra e dell’avversario. Ha detto che il Napoli è tra le migliori, ma anche che il Ferraris resta un campo difficile da battere. De Rossi ha anche commentato la scelta di Amorim come nuovo play, spiegando che sarà lui a guidare il centrocampo. La squadra si presenta con una nuova identità tattica, pronta a dimostrare il suo carattere in questa sfida importante.

Il nuovo corso del Genoa post-mercato riparte dal test più duro: la sfida interna contro il Napoli. Daniele De Rossi ha analizzato il momento dei rossoblù a poche ore dal match del Ferraris, ufficializzando di fatto la nuova identità tattica della squadra dopo la chiusura delle trattative invernali. Il tecnico si è detto “pienamente soddisfatto” del lavoro svolto dalla società, sottolineando l’importanza di aver trattenuto i pezzi pregiati della rosa e di aver innestato profili funzionali al suo calcio. Tra questi, riflettori puntati su Alexsandro Amorim: De Rossi ha confermato che il brasiliano è stato acquistato per ricoprire il ruolo di play titolare, lodandone personalità e tempi di gioco. 🔗 Leggi su Como1907news.com

