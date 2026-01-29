Amorim Genoa adesso è ufficiale! De Rossi ha il suo nuovo centrocampista | il comunicato

Da calcionews24.com 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Genoa ha annunciato ufficialmente il nuovo acquisto. Dopo settimane di trattative, il club rossoblù ha confermato l’arrivo di un centrocampista scelto da De Rossi. Il comunicato è uscito questa mattina, confermando le voci circolate negli ultimi giorni. La società ora punta a rafforzare il reparto mediano per affrontare il resto della stagione.

Approfondimenti su Genoa De Rossi

Serie A, ora è ufficiale: Daniele De Rossi sarà il nuovo allenatore del Genoa al posto di Vieira! Il comunicato

De Rossi Genoa, ora è ufficiale: è il nuovo allenatore del Grifone dopo l’addio di Vieira! Il comunicato con tutti i dettagli

Ultime notizie su Genoa De Rossi

Argomenti discussi: Genoa, l'estro brasiliano di Amorim per il centrocampo; Genoa, fatta per Amorim: colpo da 8 milioni; Blitz Genoa per Amorim dell’Alverca. Kjaergaard l’altra idea; Genoa: pomeriggio le visite mediche di Amorim.

