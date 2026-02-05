Il Tribunale di Genova ha disposto un sequestro conservativo da 28 milioni di euro contro il socio americano del Genoa, i cui beni e quote sono stati bloccati. La decisione arriva dopo che il socio ha accumulato un debito e non ha più rispettato gli impegni con il club rossoblù. Ora, il club può contare su questa azione legale per tutelarsi e cercare di recuperare le somme dovute.

Il Tribunale di Genova (Giudice Francesca Lippi) ha disposto il sequestro conservativo – già autorizzato il 22 dicembre scorso in favore del Genoa – di tutti i beni (mobili e immobili), diritti anche immateriali, crediti, somme di denaro (anche presso terzi), quote, azioni societarie, titoli eo valori appartenenti a 777 Genoa CFC Holdings S.r.l, fino alla cifra di 28,1 milioni. Il sequestro è già stato eseguito dal Genoa sulle azioni emesse dalla stessa Genoa CFC, nella titolarità di 777 Holdings, pari a circa il 23% del capitale. Il provvedimento è stato preso in quanto la società a cui appartiene il gruppo 777 (A-Cap) è in gravi difficoltà finanziarie ed esiste dunque il rischio concreto che non sia possibile in futuro alla holding stessa di saldare il debito. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Genoa, socio inadempiente: sequestro conservativo del Tribunale di 28 milioni ai 777

Approfondimenti su Genoa 777

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Genoa 777

Genoa, socio inadempiente: sequestro conservativo del Tribunale di 28 milioni ai 777Il provvedimento è stato deciso per bloccare le quote ed i beni del club rossoblù ancora in possesso del socio americano in default ... gazzetta.it

Genoa, comunicato del club: Nella nota del socio di minoranza contenuti errori e contraddizioniIl Genoa, tramite il proprio sito ufficiale, ha risposto al comunicato di ieri di A-Cap, società che aveva commissariato i 777 ed è stata scalzata ai vertici del Genoa dall'aumento di capitale ... tuttomercatoweb.com

Stasera al club! Trasmettiamo Lazio – GENOA Ore 20:45 Genoa Club Sestri Ponente Vi aspettiamo per vedere la partita insieme, come sempre Forza Genoa! facebook