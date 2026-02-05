Genoa – Napoli c’è un infortunio | le condizioni

Tommaso Baldanzi non giocherà contro il Napoli questo fine settimana. Il giocatore del Genoa si è infortunato di nuovo, questa volta con una ricaduta muscolare al retto femorale. Il mister De Rossi dovrà fare a meno di lui in una partita importante.

Tommaso Baldanzi salterà il match contro il Napoli in programma questo fine settimana. Il nuovo acquisto del Genoa non sarà a disposizione di mister De Rossi a causa di una ricaduta muscolare al retto femorale. Per questo, uno degli acquisti di spicco del mercato invernale del Grifone dovrà alzare bandiera bianca per la gara. Baldanzi out contro il Napoli: il motivo. Il prossimo impegno del Napoli sarà contro il Genoa di Daniele De Rossi, una squadra totalmente rinata sotto la guida dell'allenatore ex Roma, che ha portato con sé dalla Capitale anche Tommaso Baldanzi. Il trequartista italiano, arrivato in questa sessione di mercato, è un fedelissimo di DDR, ma dovrà saltare il match contro i ragazzi di Conte per infortunio.

Questa mattina le due squadre hanno annunciato le formazioni ufficiali per la partita di Serie A alla 23ª giornata.

Napoli in crisi: doppio infortunio contro il Genoa!

