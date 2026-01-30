Formazioni ufficiali Lazio Genoa | le scelte di Sarri e De Rossi Infortunio per Zaccagni le sue condizioni!

Questa mattina le due squadre hanno annunciato le formazioni ufficiali per la partita di Serie A alla 23ª giornata. Sarri opta per alcune novità in attacco, mentre De Rossi si affida ai suoi punti di forza. Zaccagni non è tra i titolari a causa di un infortunio e le sue condizioni saranno monitorate nelle prossime ore. La partita è pronta a partire, con i tifosi che aspettano di vedere come si comporteranno le scelte degli allenatori.

Lazio-Genoa, le formazioni ufficiali: sorprese in attaccoManca meno di un'ora all'inizio di Lazio-Genoa, gara che darà il via alla ventitreesima giornata di Serie A: Sarri e i suoi ragazzi giocheranno in un clima difficile vista la contestazione dei tifosi ... laziopress.it Lazio-Genoa, le formazioni: Sarri con un big out e schiera subito MaldiniSono ufficiali le scelte di mister Maurizio Sarri e mister Daniele De Rossi per la sfida in programma questa sera tra Lazio e Genoa, in programma alle ore 20.45 all'Olimpico per l'anticipo ... tuttonapoli.net «La Lazio ha bisogno di una svolta, dobbiamo tornare a vincere davanti al nostro pubblico. » Questa sera, allo Stadio Olimpico di Roma, si apre la 23ª giornata di Serie A con l'anticipo tra Lazio e Genoa. Fischio d'inizio alle 20:45, partita disponibile in esclusiv

