Infortunio Deiola il centrocampista ci sarà contro il Genoa? Le ultimissime sulle condizioni del giocatore rossoblu

Calcionews24.com | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Infortunio Deiola, le condizioni del giocatore sardo continuano a migliorare. Ecco quando potrebbe rientrare a disposizione L’attenzione in casa Cagliari resta alta in vista della delicata sfida di Serie A contro il Genoa, in programma sabato 22 novembre alle ore 15 all’Unipol Domus. Il match, valido per la 12ª giornata del campionato 202526, rappresenta un . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

infortunio deiola il centrocampista ci sar224 contro il genoa le ultimissime sulle condizioni del giocatore rossoblu

© Calcionews24.com - Infortunio Deiola, il centrocampista ci sarà contro il Genoa? Le ultimissime sulle condizioni del giocatore rossoblu

Argomenti simili trattati di recente

infortunio deiola centrocampista sar224Infortunio Deiola, i tifosi aspettano il rientro a pieno regime del centrocampista! Filtrano buone sensazioni - Il recupero del ragazzo procede senza intoppi: il punto Prosegue la marcia del Cagliari verso il prossimo impegno di Serie A, la ... Lo riporta cagliarinews24.com

infortunio deiola centrocampista sar224Infortunio Deiola, buone notizie per il centrocampista! Gli aggiornamenti dopo la seduta odierna - Infortunio Deiola, filtrano buone notizie sul centrocampista sardo dopo la seduta di allenamento odierno: gli aggiornamenti La Serie A si appresta a vivere un weekend cruciale con la dodicesima giorna ... cagliarinews24.com scrive

infortunio deiola centrocampista sar224Infortunio Deiola, le condizioni del centrocampista in vista della ripresa del campionato: Pisacane spera in una cosa - Infortunio Deiola, le condizioni del centrocampista del Cagliari continuano a preoccupare in casa sarda. Scrive calcionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Infortunio Deiola Centrocampista Sar224