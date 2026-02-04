Pillion | il film queer con Alexander Skarsgård fa quel passo che Heated Rivarly non fa

Il nuovo film con Alexander Skarsgård e Harry Melling arriva nei cinema il 12 febbraio. Racconta una storia divertente e intensa, ambientata nel mondo della comunità omosessuale, spesso poco rappresentato sul grande schermo. Skarsgård interpreta un ruolo diverso dal solito, e il film si distingue per il suo tono sincero e diretto. La pellicola si addentra in un sottobosco di emozioni e relazioni, senza filtri, offrendo uno sguardo più reale e naturale su questo universo.

Il film, presentato in anteprima a Cannes dove ha vinto il premio Un Certain Regard per la migliore sceneggiatura, ha come protagonista Harry Melling che tutti ricorderete come il cugino Dudley nella saga di Harry Potter: qui lo ritroviamo più magro, meno spilungone e decisamente più impaurito, deciso a condurre una vita alquanto passiva in un'anonima città del Regno Unito dove vive insieme ai genitori. Le cose cambiano quando Colin, questo il nome del suo personaggio, ancora tristemente incerto sul posto che occupa nell'ecosistema gay, incontra al bar un uomo avvenente e sicuro di sé che non passa certo inosservato.

