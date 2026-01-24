Epurato il generale fedelissimo di Xi | nuove purghe militari Cosa sta succedendo in Cina

Recenti sviluppi in Cina indicano una serie di purghe all’interno delle forze armate, tra cui l’inchiesta sul generale Zhang Youxia, uno dei più alti ufficiali dell’esercito. Questi eventi riflettono cambiamenti e tensioni all’interno della leadership militare cinese, sollevando interrogativi sulle dinamiche politiche e sulla stabilità del settore. Un’analisi accurata aiuta a comprendere le implicazioni di queste azioni nel contesto geopolitico del paese.

Cosa sta succedendo in Cina? Il generale di più alto rango dell'esercito, Zhang Youxia, è finito sotto inchiesta. Il Partito Comunista Cinese (PCC) lo ha messo nel mirino per sospette gravi violazioni della disciplina e della legge. Questa non è certo una notizia di poco conto, visto che Zhang, 75 anni, è il più anziano dei due vicepresidenti della potente Commissione militare centrale (CMC), secondo solo al presidente Xi Jinping. Sotto indagine c'è anche Liu Zhenli, membro della medesima Commissione e capo del Dipartimento di Stato maggiore Congiunto. Difficile capire cosa stia succedendo oltre la Muraglia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

La Cina lancia una serie di esercitazioni militari a Taiwan: cosa sta succedendo nello Stretto?La Cina ha avviato le esercitazioni militari intorno a Taiwan, denominate “Missione Giustizia 2025”.

