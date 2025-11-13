Purghe e nuovi generali | cosa c' è dietro le strane mosse di Xi
Nelle ultime settimane si sono verificati alcuni eventi particolarmente rilevanti per la Cina. Al di là del vertice APEC andato in scena a Seoul e del vis a vis tra Xi Jinping e Donald Trump, vale la pena tornare a ottobre e accendere i riflettori sul quarto plenum del Partito Comunista Cinese, ossia un importante incontro politico interno che ha coinvolto la leadership del Paese asiatico. Dopo un anno di epurazioni e sanzioni disciplinari che hanno toccato alti e altissimi funzionari, in molti si aspettavano che Xi sfruttasse l'occasione per ripristinare un senso di ordine. Certo, il Plenum ha colmato i posti vacanti nel Comitato Centrale del PCC, un organo rilevante nell'organigramma istituzionale cinese, ma non è stato fatto altrettanto per il Politburo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Le Régime de Gaza Le milizie collaborazioniste sostenute da Israele sono il nuovo nemico di Hamas. Le purghe interne scuotono i palestinesi. Il rischio di un'escalation si estende anche alla Cisgiordania. ? È online l'articolo di Federica Luise Vai su X
APICOLTURA: L’11 A SASSARI E IL 12 AD ARBOREA NUOVI INCONTRI SU GESTIONE INVERNALE E TRATTAMENTO VARROA Con gli appuntamenti di martedì 11 a Sassari e mercoledì 12 ad Arborea proseguono le giornate informative rivolte agli ap - facebook.com Vai su Facebook
Purghe e nuovi generali: cosa c'è dietro le strane mosse di Xi - Xi Jinping starebbe ridefinendo le regole del potere in Cina, lasciando posti vacanti nel Politburo per testare lealtà e consolidare il controllo personale sulla leadership ... Si legge su msn.com
Le «purghe» di Xi funzioneranno? - Trovi tutti gli articoli salvati nella tua area personale nella sezione preferiti e sull'app Corriere News. corriere.it scrive
Le nuove purghe di Xi. Nove generali espulsi per corruzione - Il ministero della Difesa ha annunciato che il generale He Weidong, numero tre nella catena di comando e numero due per ... Riporta ilgiornale.it