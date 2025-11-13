Purghe e nuovi generali | cosa c' è dietro le strane mosse di Xi

Nelle ultime settimane si sono verificati alcuni eventi particolarmente rilevanti per la Cina. Al di là del vertice APEC andato in scena a Seoul e del vis a vis tra Xi Jinping e Donald Trump, vale la pena tornare a ottobre e accendere i riflettori sul quarto plenum del Partito Comunista Cinese, ossia un importante incontro politico interno che ha coinvolto la leadership del Paese asiatico. Dopo un anno di epurazioni e sanzioni disciplinari che hanno toccato alti e altissimi funzionari, in molti si aspettavano che Xi sfruttasse l'occasione per ripristinare un senso di ordine. Certo, il Plenum ha colmato i posti vacanti nel Comitato Centrale del PCC, un organo rilevante nell'organigramma istituzionale cinese, ma non è stato fatto altrettanto per il Politburo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

