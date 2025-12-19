Delitto Garlasco Stasi in aula per l’incidente probatorio Albani | Almeno 3 dna maschili sotto l’unghia di Chiara Poggi

Oggi in aula si svolge l’incidente probatorio nel procedimento sul delitto di Garlasco, con la genetista Denise Albani che rivela dettagli sorprendenti, tra cui almeno tre tracce di DNA maschile sotto le unghie di Chiara Poggi. Oltre cinque ore di testimonianza per fare luce sulla nuova perizia relativa ad Andrea Sempio, indagato per l’omicidio in concorso. La vicenda continua a tenere col fiato sospeso l’Italia intera.

Oltre cinque ore di udienza nel giorno dell'incidente probatorio sulla nuova perizia, redatta dalla genetista Denise Albani, su Andrea Sempio, indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi. Una data, quella del 18 dicembre, attesa dal 37enne di Voghera, ma soprattutto da Alberto Stasi che è stato il vero protagonista della giornata. A sorpresa a Pavia è proprio l'ex di Chiara Poggi, condannato in via definitiva per l'omicidio della giovane, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007, che scompiglia le carte. Una presenza la sua che non è stata gradita in particolare dal legale della famiglia Poggi, l'avvocato Francesco Compagna, che ha chiesto "uscisse dall'aula perché non è né la persona offesa né l'indagato".

