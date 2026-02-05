Garlasco riecco la teoria del sicario | Tutto depistaggio anche la condanna di Stasi

Massimo Lovati torna a parlare della morte di Chiara Poggi. L’ex avvocato di Andrea Sempio sostiene che tutto sia un depistaggio. Rilancia la teoria del sicario e dice che anche la condanna di Alberto Stasi nel 2015 fa parte di un disegno più grande. Lovati si dice convinto che dietro il caso ci siano forze occulte che hanno manipolato le prove e le sentenze.

Massimo Lovati è tornato sulla teoria del sicario. L'ex avvocato di Andrea Sempio, intervenuto a Mattino Cinque, rilancia la tesi che dietro l'omicidio di Chiara Poggi ci sia una mano occulta e che tutti gli elementi più suggestivi del caso (compresa la condanna definitiva di Alberto Stasi nel 2015) facciano parte di un preciso disegno di depistaggio. «Al di là delle falle delle indagini, secondo me tutti questi elementi sono evidenti segni di depistaggio », dichiara Lovati. Per «elementi» si riferisce alla bicicletta nera da donna rinvenuta un mese e mezzo dopo il delitto in via Toledo, dietro casa Poggi, e ai vestiti trovati nel canale Brielli con macchie rosse.

