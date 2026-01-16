Garlasco legale Stasi; Aggressione in cucina non è compatibile con la sentenza di condanna smentisce la perizia Testi - VIDEO

L'avvocato Stasi di Garlasco commenta la recente perizia nel caso, sottolineando che, se confermata, potrebbe mettere in discussione la sentenza di condanna. Secondo l’avvocato Antonio De Rensis, l’aggressione in cucina non è compatibile con la decisione giudiziaria, evidenziando aspetti che potrebbero influenzare l’esito del procedimento. La vicenda si arricchisce di nuovi elementi che meritano attenzione nel percorso giudiziario.

L'avvocato Antonio De Rensis commenta la nuova perizia sul caso di Garlasco, affermando che se questa venisse confermata la sentenza che ha condannato il suo assistito sarebbe da mettere in discussione "Non è compatibile con la sentenza di condanna". È quanto afferma Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, intervenuto a Mattino Cinque per commentare la nuova perizia sul delitto di Garlasco richiesta dalla famiglia di Chiara Poggi. Dall'elaborato emergerebbe l'ipotesi che l'aggressione alla giovane sia iniziata in cucina e non nell'ingresso come era stato stabilito invece dalle precedenti analisi.

