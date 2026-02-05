Garlasco Massimo Lovati a processo | Diffamò gli ex legali di Stasi

Massimo Lovati, l’ex legale di Sempio coinvolto nel caso di Garlasco, si trova davanti al giudice. È accusato di aver pronunciato parole che secondo l’accusa sono gravemente diffamatorie nei confronti degli ex legali di Stasi. Lovati ha negato ogni accusa e si difende spiegando di aver agito senza intenzioni offensive. La vicenda si svolge davanti a una corte, con le parti che attendono di chiarire i fatti.

Dovrà andare a processo, con citazione diretta a giudizio, Massimo Lovati. L'ormai ex legale di Andrea Sempio nel caso Garlasco è accusato di aver pronunciato "dichiarazioni gravemente diffamatorie" nei confronti dello studio Giarda, che aveva difeso nei processi Alberto Stasi. Lo ha deciso la procura di Milano. Il processo inizierà il 26 maggio davanti alla terza sezione penale., Stando all'imputazione, Lovati avrebbe offeso la reputazione e l'onore degli avvocati Fabio e Enrico Giarda, figli del professore Angelo, "rilasciando dichiarazioni gravemente diffamatorie". Un fatto che sarebbe accaduto durante un punto stampa del 13 marzo del 2025 all'esterno della caserma dei carabinieri "Montebello", quando ancora rappresentava Sempio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

L’ex avvocato di Stasi, Massimo Lovati, sarà giudicato per aver diffamato gli avvocati Enrico e Fabio Giarda, che difendevano il padre di Stasi, Angelo Giarda.

Il caso di Garlasco, un enigma che ha segnato la cronaca giudiziaria italiana per quasi vent’anni, resta una ferita aperta.

Delitto di Garlasco, Lovati a processo per diffamazione verso gli avvocati di StasiL'ex legale dell'indagato nel delitto di Garlasco Andrea Sempio, Massimo Lovati, andrà a processo per diffamazione nei confronti dei colleghi Enrico e Fabio ... lapresse.it

Caso Garlasco: Lovati va a processo a Milano per diffamazione contro lo studio GiardaMilano, 5 feb. (Adnkronos) - Massimo Lovati, ex avvocato di Andrea Sempio, dovrà comparire come imputato a Milano nel processo che lo vede accusato ... iltempo.it

