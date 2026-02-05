Questa mattina a Garlasco si torna a parlare del caso legato a Andrea Sempio. La polizia ha consegnato uno scontrino del parcheggio, ma alcuni sospettano che possa essere stato manomesso o falso. L’ipotesi è che il documento non rispecchi la realtà dei fatti, alimentando dubbi sulla versione ufficiale. Le indagini continuano a cercare di fare luce sulla vicenda.

Sul delitto di Garlasco le ombre sono tante e ogni giorno nuovi indizi o informazioni confermano o smentiscono un dettaglio su quanto accaduto nella villetta in cui è stata uccisa Chiara Poggi. Uno dei punti su cui più volte si è fermata l’attenzione riguarda lo scontrino del parcheggio, consegnato da Andrea Sempio, che attesterebbe come il ragazzo si trovasse lontano dall’abitazione in cui è avvenuto l’omicidio. Spunta l’ipotesi del parcometro manomesso. Il giallo dello scontrino di Andrea Sempio Le parole dell'ex titolare del parcheggio Il processo per diffamazione a Massimo Lovati Il giallo dello scontrino di Andrea Sempio A tirare in ballo l’idea che lo scontrino di Andrea Sempio non sia vero è la rivista Giallo che riporta alcune voci che girerebbero in ambito investigativo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, il giallo sullo scontrino del parcheggio consegnato da Sempio: l'ipotesi del parcometro manomesso

