Caso Garlasco mai sequestrato lo scontrino del parcheggio che scagiona Sempio

(Adnkronos) – Lo scontrino del parcheggio di Vigevano che costituisce l'alibi di Andrea Sempio non è mai stato sequestrato. L'originale, da quanto apprende l'Adnkronos, è ancora in possesso dell'indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi. Fu lo stesso Sempio, interrogato nuovamente circa un anno dopo il delitto del 13 agosto 2007, a parlarne ai carabinieri . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

News recenti che potrebbero piacerti

Roberta Bruzzone, scontro con Milo Infante a Ore 14 sul caso Garlasco e lei se ne va: «Scelta doverosa». Cosa è successo - facebook.com Vai su Facebook

Il caso #Garlasco. Dopo 18 anni recuperate da un hard disk le foto inedite di Andrea #Sempio, oggi indagato, davanti alla villetta dei #Poggi, il giorno dell’omicidio di Chiara. #Tg1 Giuseppe La Venia Vai su X

Andrea Sempio, mai sequestrato lo scontrino del parcheggio: «L’originale è ancora in possesso dell’indagato» - Nel Caso Garlasco, l’alibi di Andrea Sempio si regge su un dettaglio mai sequestrato: lo scontrino del parcheggio di Vigevano. Segnala ilmattino.it

**Caso Garlasco: mai sequestrato scontrino parcheggio a Sempio** - Lo scontrino del parcheggio di Vigevano che costituisce l'alibi di Andrea Sempio non è mai stato sequestrato. iltempo.it scrive

Caso Garlasco, Dna, scontrino e telefonate, tutti gli indizi su Sempio e l'incidente probatorio - Ora ci sarebbe un possibile movente per il delitto, attribuito all'indagato. Riporta msn.com

Delitto di Garlasco, ecco i sei punti contro Sempio e perché gli inquirenti confidano di aver trovato il movente - Gli investigatori sono convinti di aver individuato il movente, che potrebbe diventare il punto chiave dell’accusa contro Andrea Sempio ... Si legge su msn.com

Garlasco in TV, Sempio nel caos: lo scontrino ‘scomodo’ e le parole del vigile del fuoco - Le versioni discordanti dei verbali sullo scontrino come alibi continuano a fare discutere e l’ex pompiere alimenta i dubbi: le ultime news a Mattino Cinque ... Scrive libero.it

Delitto di Garlasco, perché per Massimo Lovati lo scontrino di Andrea Sempio "è vero ma inutile" - Massimo Lovati corregge il proprio avvocato Maurizio Gallo, che ha definito un "falso" lo scontrino del parcheggio di Andrea Sempio: la smentita ... Lo riporta virgilio.it