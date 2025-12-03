Garlasco l’alibi di Sempio è una fotocopia | lo scontrino del parcheggio mai sequestrato
Dalle fotografie alle fotocopie: se le prime congelano la realtà di un momento, le seconde ne offrono solo una copia incerta. Allo stesso modo, nel delitto di Garlasco, alcune immagini inedite immortalano Andrea Sempio, attuale indagato, di fronte alla villetta dove venne uccisa Chiara Poggi, mentre uno scontrino fotocopiato mette in dubbio il suo alibi. Il ticket del parcheggio di Vigevano, datato 13 agosto 2007 con pagamento alle ore 10:18 per un’ora di sosta, venne fornito da Sempio agli investigatori circa un anno dopo il delitto: non, quindi, un sequestro, bensì un gesto volontario. L’anomalia è che presentò solo una fotocopia nel 2008, trattenendo l’originale che gli inquirenti non ritennero necessario acquisire. 🔗 Leggi su Panorama.it
Scopri altri approfondimenti
Garlasco, l'alibi di Sempio e lo scontrino mai sequestrato: cosa c'è dietro Vai su X
Nel Caso Garlasco, l’alibi di Andrea Sempio si regge su un dettaglio mai sequestrato: lo scontrino del parcheggio di Vigevano. L’originale del tagliando sarebbe ancora in possesso dell’indagato e non è mai stato acquisito ufficialmente dagli investigatori. - facebook.com Vai su Facebook
Garlasco, la smentita sullo scontrino di Sempio: «Il super testimone non esiste, nessuno si è presentato in Caserma» - Lo scontrino di Andrea Sempio, oggi unico indagato per la morte di Chiara Poggi, era tornato al centro dell'inchiesta su Garlasco qualche giorno fa. Si legge su corriereadriatico.it
Garlasco, il padre di Andrea Sempio è indagato per corruzione: «Ha versato 20-30mila euro all'ex procuratore Mario Venditti» - Giuseppe Sempio, il padre di Andrea indagato per concorso nell'omicidio di Chiara Poggi, è stato iscritto nel registro di indagati dalla ... Secondo corriereadriatico.it
Garlasco, il padre di Andrea Sempio è indagato per corruzione: «Ha versato 20-30mila euro all'ex procuratore Mario Venditti» - La Procura di Brescia ipotizza che sia stato Giuseppe Sempio a versare quella «somma indebita di denaro ... leggo.it scrive
Garlasco, il padre di Andrea Sempio indagato per corruzione a Brescia - "Alcuni elementi trovati durante la perquisizione dell'abitazione avvenuta lo scorso 26 settembre e un altro insieme di cose ci fanno ritenere che, se c'è stato un ... ilfattoquotidiano.it scrive
Garlasco, Giuseppe Sempio e l'indagine sul papà di Andrea: i pizzini, i soldi e le intercettazioni. «Ci dicevano che servivano per avere le carte» - Quando emerse l’indagine per corruzione sull’ex procuratore di Pavia Mario Venditti, molti osservatori notarono un dettaglio: nell’inchiesta figurava il (presunto) corrotto, ma mancava il (presunto) ... Segnala leggo.it
Giuseppe Sempio indagato per corruzione, i legali del figlio Andrea: fatti avvenuti 10 anni dopo il delitto di Garlasco - Garlasco (Pavia), 31 ottobre 2025 – Gli avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia, che assistono Andrea Sempio, si smarcano dall'inchiesta bresciana nella quale è indagato per corruzione Giuseppe ... Scrive ilgiorno.it