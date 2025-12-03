Delitto di Garlasco depositata la perizia sul Dna trovato sulle unghie di Chiara Poggi | cosa succede ora
Depositata la relazione della perita nominata nell'ambito dell'incidente probatorio disposto nell'indagine sull'omicidio di Chiara Poggi, in cui è indagato Andrea Sempio. Il documento riporta anche gli esiti delle analisi sul materiale genetico trovato sulle unghie della 26enne uccisa il 13 agosto 2007. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Radio1 Rai. . La nuova inchiesta sul delitto di #Garlasco. Acquisite dalla Procura di Pavia alcune foto inedite, scattate di fronte casa Poggi il giorno dell'omicidio, 18 anni fa. In 2 di esse appare Andrea Sempio. "Attestano la sua versione", dice il suo avvocato. G - facebook.com Vai su Facebook
La nuova inchiesta sul delitto di #Garlasco. Acquisite dalla Procura di Pavia alcune foto inedite, scattate di fronte casa Poggi il giorno dell'omicidio, 18 anni fa. In 2 di esse appare Andrea Sempio. "Attestano la sua versione", dice il suo avvocato. Giuseppe Lisi Vai su X
Delitto di Garlasco: depositata la perizia sulle unghie di Chiara Poggi - Gli accertamenti sono stati svolti dalla genetista Denise Albani, nominata dal gip del tribunale di Pavia Daniela Garlaschelli ... Riporta ilgiorno.it
Delitto di Garlasco, depositata la perizia sul Dna trovato sulle unghie di Chiara Poggi: cosa succede ora - Depositata la relazione della perita nominata nell'ambito dell'incidente probatorio disposto nell'indagine sull'omicidio di Chiara Poggi, in cui è indagato ... Come scrive fanpage.it
Garlasco in Tv, depositata la perizia sul DNA. Infante duro contro Sempio: "A lui non è venuto in mente" - Ufficializzato nel corso della diretta di Ore 14 del 3 dicembre 2025 il deposito della perizia sul DNA da parte di Denise Albani, incaricata dalla Procura di far luce sul delitto di Garlasco ... Segnala libero.it
Delitto Garlasco, depositata la perizia definitiva sul Dna sotto le unghie di Chiara Poggi - A 6 mesi dall'inizio dell'incidente probatorio per il delitto di Garlasco la perita Denise Albani ha depositato oggi la sua relazione finale. Segnala msn.com
Garlasco, la biologa Denise Albani ha depositato la perizia: "Dna sotto le unghie di Chiara Poggi compatibile con la linea paterna di Sempio” - La biologa della Scientifica Denise Albani consegna la relazione al gip Garlaschelli. Scrive affaritaliani.it
Garlasco in Tv, Bocellari incredula: "Mai successo nel mio lavoro". La frecciata del legale a Roberta Bruzzone - Nella puntata di "Ore 14" di martedì 2 dicembre 2025 è intervenuta l'avvocato Giada Bocellari, che ha fatto il punto sull'andamento delle indagini per il delitto di Garlasco ... Segnala libero.it