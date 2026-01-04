Pitbull senza vita trovato sulla spiaggia | Evidenti segni di lotta

Nella spiaggia di Ischitella a Castel Volturno è stato trovato un pitbull senza vita, con evidenti segni di lotta. La scoperta ha suscitato preoccupazione tra i residenti, che si chiedono cosa possa aver causato questo triste episodio. Le autorità sono state avvisate e stanno indagando per chiarire le circostanze del decesso e garantire eventuali interventi di tutela animale.

Orrore in località Ischitella di Castel Volturno. Sulla spiaggia alcuni cittadini hanno rinvenuto la carcassa di un pitbull senza vita.Immediata la segnalazione al deputato Francesco Emilio Borrelli che ha rilanciato le immagini attraverso i propri canali social. Da quanto si apprende il cane. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Pitbull senza vita trovato sulla spiaggia: "Evidenti segni di lotta" Leggi anche: Trovato senza vita sulla spiaggia, rintracciata la macchina Leggi anche: Trovato sulla spiaggia di Minturno il corpo senza vita di un uomo La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Cane morto di crepacuore a causa dei botti di Capodanno: da 12 anni aspettava una famiglia; CANE BOTTI Cane muore per lo spavento dei botti: era in canile da 12 anni; Piazza Bologna, studente 25enne trovato morto in casa: si ipotizza un malore; Ragazzo trovato morto sulla riva del lago di Bolsena: Salvatore Colonna aveva 27 anni, era scomparso da martedì sera. Pitbull senza vita trovato sulla spiaggia: "Evidenti segni di lotta" - Sulla spiaggia alcuni cittadini hanno rinvenuto la carcassa di un pitbull senza vita. casertanews.it

Orrore sulla spiaggia di Ischitella: pitbull trovato morto - CASTEL VOLTURNO – Un triste ritrovamento ha scosso la località di Ischitella: il corpo senza vita di un pitbull è stato rinvenuto sulla spiaggia. casertace.net

Proprietari di pitbull, vi va di condividere la vostra esperienza Secondo voi è un cane adatto alla vita in famiglia #fblifestyle - facebook.com facebook

Aggredito in casa dal suo pitbull, la moglie accoltella il cane per salvargli la vita x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.