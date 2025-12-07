Lazio e Bologna si annullano botta e risposta in 2' | Odgaard replica a Isaksen

Lazio-Bologna 1-1 RETI: 38' pt Isaksen, 40' pt Odgaard. LAZIO (4-3-3): Provedel 6.5; Marusic 5, Gila 4, Romagnoli 6, Nuno Tavares 4.5 (1' st Lazzari 6); Guendouzi 6.5, Cataldi 6 (20' st Dele-Bashiru 6), Basic 6.5 (35' st Patric sv); Isaksen 7 (1' st Cancellieri 7), Castellanos 5.5 (14' st Noslin 6), Zaccagni 6. In panchina: Mandas, Furlanetto, Provstgaard, Vecino, Belahyane, Pedro, Dia. Allenatore:. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Lazio e Bologna si annullano, botta e risposta in 2': Odgaard replica a Isaksen

