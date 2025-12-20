Inter Bologna botta e risposta tra Thuram e Orsolini poi i nerazzurri sprecano e vengono puniti

Durante la partita tra Inter e Bologna, si sono susseguiti momenti di tensione tra Thuram e Orsolini, con scambi di battute che hanno attratto l'attenzione. Successivamente, i nerazzurri hanno avuto diverse occasioni di segnare, ma hanno sprecato alcune opportunità e sono stati puniti dagli avversari. La Supercoppa si è conclusa con un risultato che ha sottolineato l’importanza della lucidità nei momenti decisivi. Inter Bologna, le ultime sulla Supercoppa a Riad: felisnei

Inter News 24 Inter Bologna, le ultime sulla Supercoppa a Riad: felisnei più resilienti e decisivi i rigori. VAR protagonista su entrambe le aree. La Supercoppa Italiana si deciderà tra Napoli e Bologna. A Riad, nella seconda semifinale, i rossoblù di Vincenzo Italiano hanno eliminato l’ Inter ai calci di rigore (4-3) dopo l’1-1 dei tempi regolamentari, al termine di una gara dai due volti e carica di episodi. L’avvio è tutto nerazzurro. Al 2’, Alessandro Bastoni strappa palla, percorre metri in conduzione e pennella col mancino un cross perfetto: Marcus Thuram si coordina e gira al volo in rete. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Bologna, botta e risposta tra Thuram e Orsolini, poi i nerazzurri sprecano e vengono puniti Leggi anche: Bologna Inter 1-1, avvio feroce dei nerazzurri poi la risposta rossoblù in Supercoppa Leggi anche: Bologna Inter LIVE 0-1: pronti, partenza e via! Nerazzurri subito avanti con Thuram! Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Immobile porta il Bologna in finale di Supercoppa contro il Napoli: Italiano batte l'Inter ai rigori!; Bologna-Inter 4-3 d.c.r., Supercoppa in diretta: i rossoblù vincono ai rigori e raggiungono il Napoli in finale; Supercoppa: Bologna in finale ai rigori, Inter rimontata e battuta; Il Bologna vola in finale di Supercoppa: battuto l’Inter 4-3 ai calci di rigore. Bologna-Inter 2-1 dcr: rossoblù in finale contro il Napoli - Inter di Venerdì 19 dicembre 2025: dopo il botta e risposta tra Thuram e Orsolini i nerazzurri pagano a caro prezzi gli errori dal dischetto ... calciomagazine.net

bologna-inter 4-3 dcr - Bastoni, Barella e Bonny sbagliano dal dischetto: i rossoblù nonostante gli errori di Moro e Miranda trovano la qualificazione dopo l'1- gazzetta.it

DIRETTA: Bologna-Inter LIVE! Formazioni, cronaca e tutti gli aggiornamenti della semifinale della Supercoppa Italiana - Inter è la seconda semifinale della Supercoppa italiana; chi vince troverà in finale il Napoli che ha sconfitto il Milan. goal.com

Il giorno dopo Inter-Bologna a finire sotto accusa è in particolare Yann Bisseck Il difensore tedesco è stato l'autore del fallo da rigore che ha rimesso in giorno la squadra di Vincenzo Italiano: l'ennesimo fallo di mano degli ultimi mesi Secondo la Gazzetta d - facebook.com facebook

Buongiorno con le prime pagine di sabato #20dicembre; "Solita Inter, Bologna ride", "La giusta finale", "Bremer totem Juve" x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.