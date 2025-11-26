Due gare quattro giorni per la Polisportiva Galli

Arezzo, 26 novembre 2025 – Settimana intensa per la Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno, chiamata a due trasferte in appena quattro giorni. Dopo la vittoria al cardiopalma contro Milano Basket Stars nell’ultimo turno (79-76), le valdarnesi guidate da coach Garcia si preparano a un vero e proprio “tour de force”. Domani, venerdì 28 novembre, la squadra scenderà in campo per il recupero della 7ª giornata del Girone A di Serie A2, affrontando Jolly Livorno al PalaMacchia alle ore 21:00. Il match sarà trasmesso gratuitamente sul canale YouTube della società labronica. Le sangiovannesi, reduci da quattro successi consecutivi contro Salerno, Torino, Empoli e Milano Basket Stars, puntano a consolidare il proprio percorso di crescita di fronte a una squadra tra le più quotate del girone. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

