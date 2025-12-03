polisportiva barbanella continuano i successi

Un altro fine settimana di successi per la Polisportiva Barbanella 1 in giro per l’Italia. Sei primi posti, due secondi posti e quattro terzi posti: è questo il bottino della società grossetana nella sua ultima uscita di gare durante la Coppa Toscana disputata a Montevarchi. Lo scorso weekend, nel val d’Arno, le atlete della società grossetana di ginnastica artistica e ritmica hanno preso parte alla Coppa Toscana, torneo al quale accedono le prime tre ginnaste classificate della "zona terra" e della "zona mare" portando a casa un tripudio di medaglie e soddisfazioni per le atlete, le allenatrici e tutto il contesto della società. 🔗 Leggi su Lanazione.it

