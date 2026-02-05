Gabicce al via le verifiche sui pini Ma le piante cadono prima dei test

Oggi a Gabicce Mare dovevano partire le verifiche sui pini lungo via Cesare Battisti. Le operazioni, che avrebbero dovuto testare la stabilità delle piante, sono state interrotte perché alcune piante sono cadute prima ancora di iniziare le prove. La strada è stata chiusa al traffico in mattinata, ma non si è ancora capito cosa abbia causato il crollo improvviso. La situazione resta sotto controllo, e le autorità hanno già avviato controlli più approfonditi.

Non hanno nemmeno avuto il tempo di affrontare la prova di trazione. Oggi, secondo quanto indicato sul sito del comune di Gabicce Mare, è prevista la chiusura al traffico di via Cesare Battisti, nel centro cittadino, per consentire le operazioni di verifica dell'ancoraggio al terreno dei pini che fanno parte del doppio filare della via e di quelli che si trovano all'angolo con viale della Repubblica. Peccato però che all'appuntamento, ne mancheranno già due. Il primo è caduto improvvisamente martedì intorno a mezzogiorno, l'altro ieri in seguito a un intervento straordinario dei vigili del fuoco.

