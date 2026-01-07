Pini via Appia Nuova due crolli in pochi giorni | ora partono le verifiche

A pochi giorni di distanza, due pini sono crollati in via Appia Nuova a Roma, a causa delle intense piogge che hanno interessato la zona. Le autorità hanno avviato le verifiche necessarie per valutare le condizioni degli alberi e garantire la sicurezza pubblica. La situazione evidenzia l'importanza di interventi di manutenzione e monitoraggio costante del patrimonio arboreo urbano.

Sono due i pini crollati, in via Appia Nuova, a seguito delle forti piogge che hanno interessato la Capitale. A distanza di una giornata, due degli alberi simbolo di Roma si sono infatti schiantati in una delle strade più percorse della città.Un crollo al giornoIl primo esemplare ha ceduto nella. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Pini via Appia Nuova, due crolli in pochi giorni: ora partono le verifiche Leggi anche: Premier League: nuovo allungo per l'Arsenal ora a +6. Due esoneri in pochi giorni Leggi anche: Due arresti per furto in pochi giorni alla stazione di Verona Porta Nuova Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Pino gigante crolla sull’Appia: strada chiusa verso piazza Re di Roma; Paura a Torre Angela per il crollo di un pino; Le note di sala del concerto n. 8 stagione 2025/2026; Centocelle, crolla un pino in mezzo alla strada: chiusa via Delpino. Via Appia Nuova, sedia rossa girevole e fuga nel verde: "È lì da giorni" #lafotodeilettori - Una sedia rossa e girevole è stata addossata al tronco di uno dei pini che fanno ombra in via Appia Nuova, all’altezza di via Santa Maria Ausiliatrice. iltempo.it Crolla un altro pino a Roma: paura tra via Appia nuova e piazza Re di Roma x.com VIALE PALMIRO TOGLIATTI (nelle foto): CHI STA VIGILANDO Due pini sono caduti nelle ultime ore. Perché è successo Dovremmo abituarci a porci questa domanda quando un evento del genere si verifica e a pretendere una risposta approfondita da parte - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.