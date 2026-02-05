Furto in via Giuseppe Arcoleo ladro s' intrufola in un nido per rubare radioline e soldi

Questa notte, un ladro si è intrufolato al nido Titti School 2 in via Giuseppe Arcoleo. Ha rotto una finestra e ha rubato radioline e soldi, approfittando dell’assenza del personale. È il secondo furto in pochi giorni, dopo quello al Girasole. La polizia sta indagando e i genitori chiedono più sicurezza.

Il "colpo" nella notte al Titti school 2, nella zona di corso Calatafimi. Sull'episodio indagano i carabinieri. La responsabile della struttura: "C'è grande amarezza nel pensare che ci sia gente che di notte va in giro per violare gli spazi dove i bambini giocano, mangiano e vivono. Dopo la serie di colpi al Girasole, un altro asilo è finito nel mirino dei ladri. Un furto è stato registrato la scorsa notte al nido Titti school 2, struttura privata convenzionata con il Comune che si trova in via Giuseppe Arcoleo, nella zona di corso Calatafimi. Sull'episodio indagano i carabinieri del Nucleo radiomobile che sono intervenuti per constatare i danni e acquisire le immagini riprese da alcune telecamere installate in zona.

