Si intrufola in un centro estetico per rubare l' incasso | arrestato un 55enne
La polizia arresta un uomo di 55 anni del posto, che si era intrufolato all’interno di un centro estetico in via Canepari nella serata di martedì 25 novembre. A segnalare la presenza sospetta sono stati alcuni residenti, che hanno notato una persona entrare nel negozio solitamente chiuso in. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
