Furto in un’abitazione nella zona alta della città | indagano i carabinieri

Furto questa notte nella zona alta della città in via Addabbo. I malviventi entrati all'interno di un'abitazione hanno messo a soqquadro le varie stanze della casa e sono riusciti a prelevare circa 2000 euro. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per effettuare i rilievi e cercare di individuare i responsabili.

Un episodio di violenza si è verificato nel Napoletano, dove sono stati esplosi colpi d’arma da fuoco contro un’abitazione.

