Colpi d’arma da fuoco contro un’abitazione nel Napoletano | indagano i carabinieri

Un episodio di violenza si è verificato nel Napoletano, dove sono stati esplosi colpi d’arma da fuoco contro un’abitazione. I carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna e della Stazione di Sant’Anastasia sono intervenuti sul posto per avviare le indagini. L’episodio è avvenuto circa un’ora fa in via Romani 199.

Circa un'ora fa, i carabinieri della compagnia di Castello Di Cisterna e della Stazione di Sant'Anastasia sono intervenuti in via romani 199. Uno sconosciuto avrebbe esploso colpi d'arma da fuoco contro un'abitazione occupata da una donna incensurata. Non ci sono feriti. Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice.

