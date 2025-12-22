Furto in casa | forzata una finestra bottino da 7mila euro

Un furto si è verificato mercoledì 18 dicembre a Pradamano, dove ignoti hanno forzato una finestra e sottratto gioielli in oro, per un valore stimato di circa 7.000 euro. L’episodio si è verificato nel pomeriggio e le indagini sono in corso per identificare i responsabili. La vicenda evidenzia ancora una volta la necessità di rafforzare le misure di sicurezza negli immobili.

Finestra forzata e gioielli in oro spariti. È quanto accaduto nel pomeriggio di mercoledì 18 dicembre a Pradamano, dove ignoti si sono introdotti in un'abitazione privata mettendo a segno un furto. Secondo quanto ricostruito, i ladri avrebbero forzato una finestra dell'immobile, riuscendo così ad.

