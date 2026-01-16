Riposto inaudita violenza in famiglia | padre esasperato denuncia il figlio e scatta l’arresto

A Riposto, i Carabinieri sono intervenuti per una grave situazione di violenza familiare, culminata nell’arresto di un uomo che, esasperato, ha denunciato il proprio figlio. L’intervento rientra nelle attività di tutela delle vittime e prevenzione dei reati in ambito domestico. La presenza delle forze dell’ordine si conferma fondamentale per proteggere i soggetti più vulnerabili e mantenere la sicurezza nelle famiglie.

Nell'ambito delle attività di prevenzione e contrasto alla violenza in ambito familiare, con particolare attenzione alla protezione dei soggetti più vulnerabili e dei minori, i Carabinieri di Riposto sono intervenuti per porre fine a una grave vicenda di tensione domestica. L'operazione ha portato all' arresto di un uomo di 41 anni, residente nel comune ionico, accusato di tentata estorsione, maltrattamenti in famiglia e violenza privata ai danni del padre, un pensionato di 73 anni, anch'egli residente a Riposto, fermo restando il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

Notte di terrore a Riposto: arrestato un 41enne per tentata estorsione, maltrattamenti e violenza privata - Il raptus di violenza alla presenza della partner incinta e due minori che sono stati sotto assedio, i carabinieri intervengono ... lasicilia.it

